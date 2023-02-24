رئيس حركة تمازج لـ(السُّوداني): الإعلان السياسي بين الكتلة الديمقراطية والحلو يؤكد أن التوافق الوطني ليس صعب المنال

الخرطوم: السوداني

رحّبت الجبهة الثالثة تمازج احد مكونات الكتلة الديمقراطية بالإعلان السياسي الذي وقع بين رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو والكتلة الديمقراطية بجوبا أمس الأول.

وقال رئيس حركة تمازج القيادي بالكتلة الديمقراطية الفريق محمد علي قرشي لـ(السُّوداني)، إن الخطوة جاءت في وقتها وأكدت أن التوافق الوطني ليس صعب المنال كما يظن البعض وأن البلاد لا تزال في تماسك رغم تربص وتكالب الأعداء عليها.

وأضاف: الكتلة الديمقراطية تسير وفق خطى ثابتة، وستحافظ على تماسكها، وستظل تخترق الأزمة السياسية بكافة الوسائل المتاحة.