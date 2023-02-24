مريخ الشعب يهزم شباب بلوزداد الجزائري (1-0) بهدف البرازيلي باولو سيرجيو، في بطولة دوري أبطال أفريقيا

بنغازي: السوداني

نجح زعيم الكرة السودانية، نادي المريخ، من خطف 3 نقاط ثمينة في دوري مجموعات أبطال أفريقيا، من فك نادي شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي جرت عصر اليوم بملعب شهداء بنينا، في مدينة بنغازي الليبية.

وسجل هدف المريخ، لاعبه البرازيلي، باولو سيرجو، في الدقيقة 32، من ركلة جزاء. ليصعد المريخ إلى المركز الثاني في المجموعة خلف فريق الترجي التونسي المتصدر، ويهبط بلوزداد إلى المركز الثالث، بينما يقبع الزمالك المصري في المركز الرابع في المجموعة النارية.