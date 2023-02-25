تمديد حالة الطوارئ في جنوب كردفان لمدة 3 أشهر

الخرطوم: السوداني

أعلنت ولاية جنوب كردفان، أمس، تمديد حالة الطوارئ في عموم الولاية لمدة 3 أشهر.

وهذا هو التمديد الأول، لإعلان حالة الطوارئ بجنوب كردفان منذ 23 يناير المنصرم، بعد سقوط ضحايا في هجمات شنها مسلحون على مواطنين كانوا في طريقهم من حاضرة الولاية كادوقلي، إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وأرجع والي جنوب كردفان المكلف، موسي جبر، في كلمة أعقبت تسلمه توصيات ورشة عن بناء القدرات في مجال بناء السلام والتعايش السلمي، بكادوقلي، تمديد حالة الطوارئ، لـ”أجل الاستقرار الأمني، والمحافظة علي حياة المواطنين وممتلكاتهم”.

وشدد على أن السلام يمثل أولوية لحكومته التي قال إنها تعمل جاهدة لوقف الصراعات الأهلية والعمل على إشاعة السلام وتحقيق المصالحات. وأعرب الوالي عن تمنياته بأن تدفع توصيات الورشة إلى عودة النازحين إلى منطقة لقاوة.