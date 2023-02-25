البرقدار يقود السودان في بطولة العرب للشطرنج

وصل فجر أمس لاعب الشطرنج السوداني عمر التجاني البرقدار، تمهيدًا للمشاركة في بطولة العرب الفردية للشطرنج المقرر انطلاقها رسميًا عصر بعد غد الأحد حتى السادس من مارس المقبل، بقاعة الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية في سوبا شرقي الخرطوم.

وكان في استقباله قادة الاتحاد السوداني للشطرنج وأسرته بالخرطوم. واستقدمه السودان من مهجره بدولة المجر مقر –إقامته ليلعب– ضمن المجموعة التي ستقود السودان في البطولة.

وبحسب وكالة (سونا)، شارك البرقدار رفقة المنتخب السوداني من قبل أن يبلغ الـ(14) عامًا. ولعب عمر التجاني البرقدار مباراة أمام لاعب إسرائيلي ضمن بطولة العالم للناشئين في جنوب أفريقيا في العام 2016، استقال بسببها رئيس الاتحاد السوداني للشطرنج طارق زروق.

وأعرب زروق وقتها عن اعتذاره للشعبين السوداني والفلسطيني، وقدم استقالته احتجاجًا على الخطوة.

ويحمل البرقدار –وفقًا للوكالة– سجلًا ممتازًا في بطولة العرب الفردية، إذ أحرز أول لقب عربي باسم السودان، واستمر البرقدار ممثلًا للسودان في عدد من البطولات الشبيهة وحاز على أعلى تصنيف. وسينضم اللاعب إلى معسكر المنتخب المقام بفندق الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية والأمنية في سوبا مقر البطولة – بحسب وكالة السودان للأنباء.