 الأهم في المجموعات 

*حقق المريخ انتصارًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف وحيد سجله المهاجم البرازيلي باولو سيرجيو من ركلة جزاء ارتكبت معه في شوط اللعب الأول، بعد أن شكل المهاجم المنضم لقائمة الأحمر في الانتدابات الأخيرة خطورة كبيرة على دفاعات ممثل الكرة الجزائرية في البطولة الإفريقية وهدد شباكهم بطلعات مزعجة وصناعة متقنة للجزولي ولرمضان عجب بعد دخوله في شوط الثاني.

*استطاع المريخ أن يفرض أسلوبه على خصمه المندفع والمتحمس وكان التكتيك الذي لعب به ريكاردو كلمة السر بإفشال خطط كوكي بلوزداد ورغبته في الخروج بنقطة على أقل تقدير من اللقاء الحاسم ولكنه استبدل قيادته الجيدة للمباراة بالاحتجاج على التحكيم ومعارضة قراراته دون أي مبررات واضحة ليجامله قاضي الجولة وهو يكتفي بإنذاره وكان القرار الصحيح طرده من الملعب بعد توترات متواصلة آثارها على خط الملعب.

*المريخ تفوق تكتيكيًا وحافظ على شباكه بعد أن نجح في إنهاء الحصة الأولى متقدمًا بهدف، وفي شوط اللعب الثاني عطل فعالية الفريق الجزائري وقلل من خطورة هجومه وقتل حماسه المندفع من أجل تعديل النتيجة، وقاد تكتيك مدرب المريخ اللقاء إلى انتصار أحمر وخسارة جزائرية ونقاط ثلاث لبطل السودان وتوقف بلوزداد في ثلاث نقاط حققها بانتصاره على الزمالك المصري بالقاهرة بهدف وحيد من ركلة جزاء.

*قدم المريخ مباراة جيدة للغاية وارتفع نسق التنظيم الدفاعي والهجومي ودرجات الانسجام بصورة أكبر من المباراتين السابقتين، نفذ ريكاردو من خلال المباراة وعده بأداء الفريق لمباراة هجومية بنسبة ٧٠% ولم يتنازل عنها حتى والفريق متقدم بهدف ولم يميل إلى الدفاع إلا في آخر ٥ دقائق من عمر اللقاء للمحافظة على الهدف الوحيد وتأمين النقاط، والخطة الهجومية ساهمت في توفر عدد من الفرصة السهلة أمام شباك بلوزداد أضاع نصفها الجزولي نوح الذي كان فاقدًا للتركيز وأطاح بفرصتين مؤكدتين وهو في حالة انفراد كامل بالمرمى.

إضافات :

*المهاجم البرازيلي الذي واجه نقدًا عنيفًا قبل تسجيله باعتباره صفقة خاسرة، وكادت أن تتأكد المزاعم من خلال أدائه في مباراة الترجي الأولى ولكن تحسن أداؤه في لقاء الزمالك وارتفع أكثر في لقاء بلوزداد أمس مع توقعات بارتفاعه أكثر في قادم المباريات.

*انتدابات ريكاردو الأجنبية أثبتت قدراتها المهولة فقد واصل الطرف الأيمن إليكس جونيور تألقه بصورة لافتة ونال رافائيل نجومية اللقاء وقدم ماتيوس كوتيلو مستوى مميزًا حافظ به على قوة أدائه الذي ظهر به في مباراتي الترجي والزمالك.

*حارس المريخ محمد المصطفى واصل من خلال المباراة ثباته ويقظته وكان من أفضل العناصر في توليفة الأحمر.

إضافة أخيرة:

المذيع الذي علق على مباراة المريخ وشباب بلوزداد عبر قناة البي إن إسبورت إنحاز بصورة صارخة لممثل الكرة الجزائرية..