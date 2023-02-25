مدير مكتب المشير حفتر يبعث التهاني لنادي المريخ بمناسبة فوزه على شباب بلوزداد الجزائري

بنغازي: السوداني

بعث الفريق خيري التميمي، مدير مكتب المشير حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، برسالة رقيقة لنادي المريخ، بمناسبة فوزه على شباب بلوزداد الجزائري، أمس في البطولة الأفريقية.

وقال الفريق التميمي، في رسالته: “أهنئكم بانتصاركم وعلى ما قدمه شباب نادي المريخ من أداء متميز على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي في هذا المكان بالذات الذي كان في الماضي القريب وكراً للإرهابيين والدواعش وبفضل الله ثم قواتنا المسلحة العربية الليبية تم البطش بهم ودحرهم والنيل منهم وأصبح هذا المكان في بنينا الصمود يستقبل الأشقاء وتقام عليه المسابقات الرياضية وننشد فيه ونتغنى بالفرحة”.

وأضاف: “كل ما أتمناه أن يكون اختياركم لهذا الملعب فألاً وفاتحة خير على ناديكم المريخ العريق وفقكم الله في هذه البطولة الأفريقية فأنتم أحد أقوى أنديتها، والسلام عليكم”.