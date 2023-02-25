الفريق أول حميدتي يعلن تكفُّله بنواقص إستاد الهلال وملف الإضاءة

الخرطوم: السوداني

هنأ نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، عبر مستشاره، فارس النور، القمة السودانية بالانتصارات أمس.

وأعلن فارس أن الفريق أول حميدتي، أعلن تكفُّله بتكملة إضاءة ونواقص إستاد الهلال.

وقال فارس: “تتواصل أفراح السودان في عالم المستديرة، وها هما فريقا الهلال والمريخ يقدمان الانتصار تلو الآخر في كبرى البطولات الأفريقية، لذلك وبمبادرة كريمة من نائب رئيس مجلس السيادة، ستتم المساهمة في تكملة إضاءة إستاد الهلال والنواقص الأخرى حتى يكون مؤهلاً لاستقبال الجمهور لمؤازرة الفريق من داخل الإستاد لتحقيق أفضل النتائج”.