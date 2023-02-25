مرتضى منصور بعد قرار حبسه: يا شعب مصر وجماهير الزمالك كان لازم اختفي تماماً من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن

القاهرة: السوداني

في أول تعليق له بعد قرار محكمة النقض المصرية، التي أمرت بحبسه لمدة شهر، قال رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور: “أخيراً رئيس النادي الأهلي؛ يسجن رئيس نادي الزمالك، لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى”.

وأضاف: “لا تقلقوا عليّ، الأسود لا تخشى الموت، وأيضاً لا تخاف من السجن، الخطة كانت آسقاطي في الانتخابات بالتزوير، قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات، وبعدها حل مجلس الإدارة، وكانت الخطوة الرابعة سجني؛ هذه الخطوة تأخرت بعض الشئ.. الحمد لله”.

ومضى في القول: (عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم اختفي تماماً من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن.. ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ضهرها).

وأرسل مرتضى، رسالة لجماهير الزمالك – الذين يتفقون معه أو يختلفون – بأن يقفوا خلف الفريق ويدعموه (وزن شاء الله هينتصر).

وختم منصور رسالته: (يا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصةً الأطفال أحبابي، بشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء).