عاجل لجنة المعلمين المُوحّدة تُعلن استمرار الإضراب حتى ٢ مارس بالجزيرة

ود مدني – عمران الجميعابي

أعلنت لجنة المعلمين الموحدة بولاية الجزيرة، استمرار الإغلاق بكل محليات الولاية اعتباراً من اليوم الأحد وحتى الثاني من مارس المُقبل، ورهنت رفع الإضراب بصرف فرق المرتب بتعديل القرار رقم ٣٨٠ وصرف علاوة المعلم ٥٠% وصرف فرق الأشهر الثلاثة منحة مجلس السيادة وصرف فروقات ثلاثة أشهر.

وأرجعت اللجنة في بيان تحصّلت عليه (السوداني)، استمرار إغلاق المدارس لتسوية المرتبات بعد وصولها معدلة ومكتملة من المركز، موضحةً أن مرتبات المعلمين بالولاية صُرفت غير معدلة ورغم ذلك تم خصم مبلغ ٢٠٠٠ جنيه من المرتب.