لاحياء حفل جماهيري الفنان محمد منير في السودان

الخرطوم/ محاسن أحمد عبدالله

سيصل البلاد قادمًا من مصر الفنان المصري محمد منير الملقب ب(الكنج) لإحياء حفل جماهيري بالخرطوم ، رتبت للحفل مؤسسة نيرفانا الثقافية ومنتدى (رتينة)،سيكون الحفل مطلع مارس القادم بقاعة الصداقة

من جانبهم أبدى عدد كبير من جمهور الفنان محمد منير استعدادهم لدخول الحفل، مشيرين للقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها في السودان وحفظ الكثير منهم لاغانيه.

يذكر أن الفنان المصري محمد منير زار السودان قبل سنوات، وتجمعه علاقات طيبة مع عدد من الفنانين السودانيين وله جمهور ومعجبين في السودان .

تغنى للفنان السوداني محمد وردي أشهر أغانيه (وسط الدائرة) ولديه رصيد كبير من الأغنيات الخاصة منها (شمندورة، سو يا سو، نعناع الجنينة، عشق البنات، الليلة ياسمرا، حارة السقايين، يارمان، ربك لما يريد..إلخ).