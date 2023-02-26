أثناء الغناء.. فنانون تحت نيران الاعتداء بالضرب والتحرش

تقرير: محاسن أحمد عبدالله

أثارت مؤخرا حادثة ضرب الفنانة السودانية تغريد العشرة (كف) من أحد الشباب أثناء غنائها في حفل بمدينة مدني حالة من الاستنكار الشديد ورفض العنف الذي تعرضت له الفنانة وظل يتعرض له عدد من الفنانين والفنانات بمناطق مختلفة في السودان أثناء إحيائهم للحفلات، مطالبين الفنانين بتوخي الحذر أوالاستعانة بالبودي قارد لحماية أنفسهم من خطر الاعتداء.

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عادة مايكون الاعتداء بالضرب أو التحرش بالنسبة للفنانات، الأمر جعل الكثير منهن يبدين استياءهن ومخاوفهن من تلك التصرفات الغريبة التي تؤدي لشعور الفنان بالقلق والتوتر وغالبا ما يؤدي لمشكلة كبيرة ويتوقف الحفل.

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رصدت (كوكتيل) نماذج مختلفة لتلك الحوادث، أبرزها قبل سنوات طويلة تعرض الفنان حسين شندي لضربة بسكين في يده أثناء مشاركته بالغناء في إحدى المناسبات، حيث اقترب منه رجل في المسرح وسدد له ضربة أحدثت جرحًا في يده وسط دهشة وخوف الحضور، ليتم إيقاف الحفل وإسعاف الفنان.

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في وقت سابق تعرضت الفنانة عائشة الجبل لحالة تحرش أثناء إحيائها حفل بولاية الجزيرة . وتعود التفاصيل لاحتكاك شخص من المتواجدين في المناسبة بجسدها بصورة استفزتها وعندما دافعت عن نفسها بضربه تعامل معها بعنف شديد،لم يتبقَ لها خيار آخر إلا وأن تغادر الحفل وسط دهشة الجميع الذين تدخلوا لاحتواء الموقف إلا أنها فضلت إنهاء الحفل والمغادرة .

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في الوقت الذي تعرضت فيه الفنانة مروة الدولية لضرب مبرح وذلك أثناء إحيائها حفل بالخرطوم حيث اعتلى شخص يرتدي الزي النظامي خشبة المسرح وهو يحمل عصا ليقوم بضربها ضربًا مبرحًا، قبل أن يتم إنزالها من خشبة المسرح مع تكرار ضربها بعد أن ازداد عدد المعتدين ماعرضها للأذى الجسيم ، ليتم إنقاذها الا أنها سارعت بفتح بلاغ بقسم الشرطة لحماية نفسها ومعاقبة المعتدين، وأصبحت قضيتها قضية رأي عام.

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كذلك تعرضت في وقت سابق الفنانة إيمان الشريف لحالة أشبه بالتحرش وذلك أثناء تواجدها على خشبة المسرح وهي تغني، حيث أقبل شاب بغرض وضع النقطة بين ملابسها، الا أنه علي ما يبدو بدأ في تحسس جسدها، الأمر الذي جعل الفنانة تتوقف عن الغناء لتقوم بضربه في وجهه وسط دهشة الجميع، ليتم الإمساك به ليتبين فيما بعد أنه من أقرباء أهل المناسبة ليتم الاعتذار لها .

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نوه عدد من المتابعين والناشطين في صفحاتهم الشخصية لضرورة وضع ضوابط مشددة لحماية الفنانين من الاعتداء خاصة الفنانات حتى وإن اضطروا للاستعانة بالبودي قارد (الحراسة الشخصية) ، مطالبين الجهات المسؤولة بمعاقبة المعتدي حتي لا يتكرر الأمر