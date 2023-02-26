(زين) توقع عقداً بقيمة 37 مليون دولار لتحسين جودة شبكتها

الخرطوم: السوداني

وقّعت الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد، عقداً بقيمة 37 مليون دولار، حصلت بموجبه (زين) على طيف ترددي جديد يبلغ 10 ميغاهيرتز يعمل على نطاق 1800 ميغاهيريتز، ويعتبر هذا النطاق الذي حصلت عليه (زين) متميزاً لكونه يدعم تكنولوجيا الجيلين الثاني والرابع.

وقام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بالسودان بطرح عدد من الترددات في مزاد مفتوح، شاركت فيه كل شركات الاتصالات.

المهندس نزار عبد الرحمن موسى، الرئيس التنفيذي للعمليات والذي وقع إنابةً عن (زين)، أفاد بأن هذه الخطوة تمثل نقلة كبيرة في مجال الخدمات التي تقدمها زين لجمهور مشتركيها، مشيراً إلى أن النطاق الجديد سوف يسهم في تحسين جودة المكالمات وسرعة الإنترنت وزيادة رقعة تغطية الجيل الرابع.

الجدير بالذكر أنّ شركة (زين)، كانت قد شرعت فعلياً في تنفيذ مشروعات تحديث وتوسعة لشبكتها داخل وخارج الخرطوم، مما سيساعد في تحقيق طفرة ملحوظة وجودة في الخدمات التي تقدمها.

وكان السيد بدر ناصر الخرافي الرئيس التنفيذي لمجموعة (زين) ونائب رئيس مجلس الإدارة، أعلن خلال زيارته للخرطوم نهاية العام الماضي، عن نية المجموعة استثمار مبلغ 800 مليون دولار في الأعوام الخمسة القادمة لترقية وتطوير البنية التحتية للاتصالات بالسودان، تشتمل على ترددات إضافية وتوسعة وتطوير الشبكة وإضافة خدمات جديدة تتناسب وتطلُّعات عملاء الشركة في السودان وتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم، وتؤثر كثيراً على اقتصاديات الدول.