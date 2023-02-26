والي الخرطوم يزور منطقة محطة الغالي ويُوجِّه بتطويرها

الخرطوم: السوداني

وجّه والي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة بعقد لقاء مشترك مع لجنة الخدمات والتغيير بالخرطوم جنوب، للتفاكر حول مُقترح اللجنة لتطوير المنطقة المُحيطة بمحطة الغالي ضمن الشراكة بين أهالي المنطقة وحكومة الولاية، التي تهدف لترقية وتطوير الأحياء السكنية – بحسب ما أوردته وكالة للسودان للأنباء.

وأكد الوالي لدى زيارته عصر اليوم لمنطقة الغالي جنوب الخرطوم، دعمه للمبادرات الشعبية التي تُعنى بتطوير الأحياء السكنية وتحسين البيئة ومُحاربة الأنشطة العشوائية لتقليل الجرائم التي تنشط وسط العشوائيات، وطالب بتنظيم الحركة التجارية لمحلات زينة العربات على امتداد شارع الصحافة زلط وإزالة كافة الأنشطة التي لم تحصل على تصديق رسمي، والسماح بالأنشطة المُصدّق لها فقط مع حفظ حقوق العاملين في المهن الهامشية حتى لا يفقدوا مصدر رزقهم.

منسق لجان التغيير والخدمات بوحدة العمارات الإدارية، د. خالد بشارة، أوضح أنّ السكان صاروا يعانون من المحلات التجارية التي تُعرف بزينة العربات، حيث أصبحت أكبر عائق لحركة السكان بسبب إغلاق الطرق بالعربات، وناشد سلطات الولاية بالتدخُّل العاجل لتنظيم النشاط على امتداد الطريق، خَاصّةً وأنّ لجنة الحي تعمل على تطوير المنطقة بالجهود الشعبية بدعم من محلية الخرطوم.

ورافق الوالي في الزيارة، المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم محمد علي الشريف ورئيس جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات اللواء (م) الوليد محيي الدين.