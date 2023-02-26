عبد الرحيم دقلو: حدوث اشتباك بين الدعم السريع والجيش مستحيل

الخرطوم: السوداني

قال قائد ثاني قوات الدعم السريع، الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، إنهم مع مبدأ الجيش الواحد وإصلاح المؤسسة العسكرية، ولن يتراجعوا عن الوعد الذي قطعوه أمام الشعب السوداني، لافتاً إلى أن الجيش وإخوانهم في قوات الدعم السريع، وشابات وشباب ثورة ديسمبر المجيدة، قدموا أرتالاً من الشهداء من أجل الوطن. وأوضح دقلو أن حديثه يوجهه للذين يروجون للفتنة بين الجيش والدعم السريع، أنه لن يحدث اشتباك بين الطرفين، وأضاف: (إخوانكم في الجيش مستحيل أن يرفعوا في وجهكم السلاح، أو أن نرفع في وجههم السلاح، كلنا يد واحدة نبني وطننا العزيز، ونعيده إلى وضعه الطبيعي دون تفرقة أو شتات).

وأكد الفريق عبد الرحيم، وقوف قوات الدعم السريع، مع إرادة وتطلعات الشعب السوداني، مبيناً أن مواقف القوات مع الشعب تاريخية بدأت قبل 11 أبريل 2019م، وتجددت عقب انقلاب 25 أكتوبر، ومستمرة بالوقوف مع الاتفاق الإطاري ولن تتغير هذه المواقف أبداً.

وأشاد دقلو خلال مخاطبته، ضباط وضباط صف وجنود قوات الدعم السريع، برئاسة القوات بالخرطوم، بوقفة القوات وصبرها في حدود البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً.

مشيراً إلى أن هناك حملات إعلامية ممنهجة في الأيام الماضية يقف خلفها – أصحاب أغراض – تهدف إلى استفزاز القوات وتشويه صورتها والتأثير على معنوياتها بسبب سيرها في الطريق الصحيح، المتمثل في حماية الوطن وحراسة حدوده، والمحافظة على أمن المواطنين العُزّل والوقوف مع رغبة الشعب، وأضاف: “هذا ديدننا الذي ارتدينا الكاكي من أجله، وصدرنا لن يضيق”، وقطع بأن هذه الحملات لن تؤثر على القوات بل تزيدها قوة وصلابة.

وسخر الفريق عبد الرحيم من محاولات البعض التكسب من خلال استعطاف الجماهير، مشيراً أن رغبة الشعب السوداني لا يمكن اصطناعها بين يوم وليلة.

وأشار دقلو إلى أن هناك حملة من الشائعات منتشرة في وسائل الإعلام لإضعاف القوات، ومن بينها شائعة تقليص مرتبات القوات، وأوضح أن هناك إجراءات قامت بها وزارة المالية لحوكمة ولايتها على المال العام، وان تلك الإجراءات شملت جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك جميع القوات النظامية.