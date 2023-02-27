مسؤول حكومي يشكو من مخاطر تهدد المراعي الطبيعية غرب كردفان

الخرطوم: السوداني

شكا مسؤول حكومي بولاية غرب كردفان من مخاطر، قال إنها أصبحت تهدد المراعي الطبيعية بالولاية. وكشف مدير الثروة الحيوانية بوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية، عثمان أحمد نايف، عن ضيق المراعي بسبب التوسع في الزراعة. بالإضافة إلى التعدي على المراحيل التي أوضح أنها تحتاج لترسيم ووضع علامات، طبقاً لوكالة الأنباء السودانية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التعدي على المراعي خطر على الثروة الحيوانية خاصة التي تتواجد في نزل ضيقة ومصايف معلومة. ما يساعد على حد قوله في نقل وانتشار الوبائيات حال حدوثها وصعوبة السيطرة عليها.

في وقت أكد سلامة القطيع وعدم تسجيل حالات وبائيات في كل أنحاء الولاية، خلال هذا العام. ونوه إلى أن إدارته على استعداد تام لمجابهة أي وباء أو أي من أمراض الصيف.

بجانب الاستعداد لتنفيذ كل خطط التطعيم الوقائي خاصة في مناطق المصايف بالتنسيق مع المنظمات العاملة في مجال الثروة الحيوانية. وأشار في هذا الصدد إلى استقرار الإمداد الدوائي بالولاية. بينما شكا من ضعف البنى التحتية بإدارته، بالإضافة إلى تهالك كافة وسائل الحركة العاملة بالإدارة.