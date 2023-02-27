محكمة مقتل العميد بريمة تصدر أمراً جديداً

الخرطوم: ايات فضل

أمر قاضى قضية مقتل العميد شرطة على بريمة اليوم (الأحد) بمخاطبة مدير عام قوات الشرطة الفريق أول عنان حامد، وذلك لإعلانه المتحري الثاني، عقيد شرطة حامد شاندينا، لغيابه ثلاث مرات عن المثول أمامها رغم إعلانه بالجلسات وموعدها.

وشددت المحكمة برئاسة القاضي، المعز بابكر الجزولي، على أنها ولثلاث مرات ظلت ترسل أوامرها باعلان المتحري الثاني العقيد (شاندينا) عبر مدير شؤون القوة لمثوله أمامها وإكمال إفاداته بشأن تحرياته في الدعوى –إلا أنّه لم يمتثل لأوامرها بالحضور أمامها ولم تأتيها أيّ إفادة من وحدته أو مدير شئون القوة باستلامهم اللإعلان مما يؤدّي ذلك لتأخير العدالة في القضية، مما يستوجب إعلانه بواسطة مدير عام قوات الشرطة عنان وذلك لحرصها علي سير الإجراءات .

ويواجه الاتّهام في القضية (توباك) وأحمد الفاتح (الننة)، ومحمد الفاتح (ترهاقا)، ومصعب الشريف، إلى جانب طبيبة ثلاثينية، على ذمة مقتل العميد شرطة بقوات الاحتياطى المركزي، علي بريمة، الذي لقي حتفه طعناً بسكين إبان تظاهرات اندلعت مطلع العام الحالي بجوار معمل استاك الخرطوم