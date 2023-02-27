الأمم المتحدة: 4 ملايين طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية الحاد في السودان

الخرطوم: السوداني

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا”، عن احتياج 4 ملايين طفل وامرأة لخدمات التغذية المنقذة للحياة في 2023، حيث يعانون من سوء التغذية الحاد.

وقال مكتب أوتشا، في تحديث عن الوضع الإنساني أمس، إن “التقديرات تشير إلى أن حوالي 4 ملايين طفل دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم (611) ألف يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم”. وأشار إلى أن هؤلاء يحتاجون إلى خدمات التغذية الإنسانية المنقذة للحياة في 2023. وأرجع المكتب تفاقم حالة سوء التغذية في السودان إلى عدم كفاية المدخول الغذائي وارتفاع معدل انتشار الأمراض وممارسات الرعاية والتغذية غير الملائمة وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية دون المستوى الأمثل. وأفاد بأن تدهور الاقتصاد والتضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والنزوح، ساهم في تدهور الوضع الغذائي في 2022، مرجحاً استمرار هذا التدهور في 2023.