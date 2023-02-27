المالية تخصص اعتمادات مالية لإنشاء محطة مياه بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

كشف والي الخرطوم المُكلف، أحمد عثمان، عن موافقة وزارة المالية الاتحادية بتخصيص اعتمادات مالية لتمويل إنشاء محطة مياه منطقة صالحة الجديدة بأمدرمان، بطاقة إنتاجية قدرها (٣٠٠) ألف متر مكعب يومياً ضمن خطة سد النقص في إمدادات المياه.

وحدد الوالي أسبوعاً واحداً للفراغ من الدراسات الفنية والإجراءات الإدارية والتعاقدية مع الشركة المنفذة للمحطة، توطئة لرفعها لوزارة المالية الاتحادية لتكملة إجراءات التمويل للبدء فى مرحلة التنفيذ الفوري.

وعقد الوالي اجتماع موسع أمس، ضم الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم عبد المنعم الماحي، ومدير عام وزارة المالية بالولاية نوال بشير بانقا ومدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات كمال الدين حسن، ومدير هيئة مياه ولاية الخرطوم مدير المشروعات بالهيئة، بالإضافة للشركة المنفذة.

في سياق ذي صلة طالب الوالي بمراجعة الشركة التركية المنفذة لمحطة مياه الحريزاب شمال كرري والتعرف على أسباب توقف الشركة عن العمل.

كما وجه الوالي بمراجعة موقف تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة مياه سوبا والمحطات النيلية الأخرى ورفع تقرير عاجل لاتخاذ القرار المناسب.