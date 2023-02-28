عمال الموانئ يعلنون إضراباً عن العمل احتجاجاً على زيارة وزير النقل لبورتسودان

بورتسودان: عبد القادر باكاش

واجه العشرات من عمال هيئة الموانئ البحرية مساء أمس، في بورتسودان، وفداً وزارياً زائراً بهتافات مناوئة.

ووصف المحتجون، وزير النقل بالوزير (البوكو)، مطالبين الحكومة بإقالته، ورددوا هتافات رافضة لبيع وخصخصة الموانئ البحرية.

وأعلن عن إضراب شامل في الموانئ اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على زيارة وزير النقل.

وكان قد وصل مدينة بورتسودان مساء أمس وزراء المالية والنقل والري والثروة الحيوانية للمشاركة في ختام فعاليات ورشة مراجعة وإجازة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق بالسودان اليوم الثلاثاء.