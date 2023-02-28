والي الخرطوم يرهن تخصيص الأراضي بشروط

الخرطوم: السوداني

جدد والي الخرطوم المُكلف، أحمد عثمان حمزة، الالتزام بقرارات حكومة الولاية بوقف التخصيص المباشر للأراضي، إلا عبر الأسس والضوابط المحددة، وطالب بوضع ضوابط لضبط التصرف في الأراضي الاستثمارية التي حدد القانون بيعها عبر المزاد العلني لضمان الشفافية.

وأمن اجتماع الوالي أمس مع مدير عام وزارة التخطيط العمراني، المهندس حسن عيسى، ومديري مصلحة الأراضي والمساحة والتخطيط، على أهمية مراجعة إجراءات توزيع الأسواق والمواقع الخدمية وتحويل الغرض حسب موجهات المخطط الهيكلي للولاية الذي حدد المناطق الحضرية والزراعية والصناعية وفق متطلبات المرحلة.