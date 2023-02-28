“الأجسام المطلبية” تنتقد زيادة جمارك بعض السلع

الخرطوم: السوداني

قال تجمع الأجسام المطلبية “تام”، إن سلطات الجمارك السودانية فرضت بنسب متفاوتة وصل بعضها إلى أضعاف التعرفة زيادات في الرسوم الجمركية، كضريبة على مجموعة سلع مستوردة من الخارج.

وقال التجمع في تعميم أمس، إن اللافت والمحزن أن “سلطات الجمارك السودانية” زادت الضريبة المفروضة على مقاعد مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة بنسبة فاقت ثلاثة أضعاف من 3% إلى 10%. وتابع التجمع: “المحزن ليس فقط الزيادة في قيمة التعرفة الجمركية لأدوات معينة لفئات اجتماعية يجب إعانتها بقدر المستطاع، بل في استخدام عبارات تنم عن مدى ضحالة الفهم، وغياب الإنسانية، وسوء التقدير”. وأضاف التجمع: “وردت في نشرة التعريفة الجديدة في الفقرة رقم 91 عبارة مقاعد مصنوعة للعجزة وذوي العاهات”.