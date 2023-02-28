الصوارمي لـ(السوداني): نحن غير راضين عن وجود الحركات المسلحة في الشمال

الخرطوم وجدان طلحة

رفض القائد العام لقوات كيان الوطن، الصوارمي خالد سعد، وجود قوات الحركات المسلحة في الشمال وقال: “نحن أبناء الوسط والشمال، وغير راضين عن وجود الحركات الكثيفة في مناطقنا”، وأضاف إذا كان المنتمون للحركات المسلحة يستولون على الأراضي ومناجم الذهب وغيرها بمناطقنا، فمن باب أولى أن نقوم بحماية مناطقنا .

وقال الصوارمي في حوار لـ (السوداني) ، إذا تمردت بعض الحركات فإن تمردها سيكون ضد الحكومة، لكن إذا كان مثلما نراه الآ ن في استيلائها على بعض المناطق بالشمال فهذا عملنا نحن وتابع:” يجب أن تضع لنا الحكومة حساباً مثلما وضعت للحركات المسلحة ومنحتها مناصب. كاشفاً عن امتلاكهم سلاحاً متطوراً، وأضاف: “لا أفصح عنه حتى لا يوفر العدو السلاح المضاد”.