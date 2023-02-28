رئيس حركة تمازج لـ(السُّوداني): الوضع السياسي المُضطرب بالبلاد وصل مرحلة أن تتأثّر به المؤسسة العسكرية

الخرطوم: السوداني

قال رئيس حركة تمازج، القيادي بالكتلة الديمقراطية الفريق محمد علي قرشي، إن الوضع السياسي المضطرب بالبلاد أثّر على الأوضاع الاجتماعية ليصل مرحلة أن تتأثّر المؤسسة العسكرية بذلك.

وطالب في تصريح لـ(السُّوداني)، بضرورة أن تخطي الحكومة خطوات جادة، وأن تبتدر آليات للقضاء على خطاب الكراهية وفق ضوابط صارمة لضمان نجاح الفترة الانتقالية.

وأضاف: “بعض الجهات تسعى للوقيعة بين الجيش والدعم السريع وهذه بذرة فتنة لا بد من التصدي لها والكشف عن الجهات التي تقف خلفها”، مطالباً إياهم بعد الالتفات لهذه الدعوات المُغرضة.