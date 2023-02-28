القائد العام لقوات كيان الوطن الصوارمي خالد سعد لـ(السوداني): نمتلك السلاح المتطور لا أفصح عنه حتى لا يوفر العدو السلاح المضاد

نرفض وجود الحركات المسلحة في مناطقنا

قواتنا موازية للحركات المسلحة وليس الجيش

سنحل الكيان في اليوم الذي يُعلن فيه حل جميع الحركات أو رجوعها إلى دارفور

لسنا حركة متمردة على الحكومة لأننا من أبناء الشمال العريض

قواتنا موجودة في هذه (…) المناطق

كثرة الجيوش بسبب اتفاق جوبا

نحن الآن نطالب بحقنا في حكومة

(إذا أرادت الحكومة ألا يكون هناك جيوش في الشمال العريض عليها أن تُنهي تواجد الحركات المسلحة في الشمال العريض)، هكذا قال القائد العام لقوات كيان الوطن والناطق باسم القوات المسلحة في النظام السابق، الصوارمي خالد سعد، في حوار لـ(السوداني) وأضاف: “تفلت بعض الحركات وتعديها على مناطق بالشمال دعا البعض لتكوين حركات مقابلة لها” .

الصوارمي رفض الصاق تهمة أنه الذي سن سنة غير حميدة بتكوين الجيوش المناطقية، وقال الغبن الذي أصاب الشماليين عموماً ليس مختصاً بجهة واحدة، لكن في كل المناطق وبدأت هذه (الفورة)..

حوار: وجدان طلحة

• لماذا خلق الصوارمي وهو ابن القوات المسلحة جسماً موازياً لها والمعروف بكيان الوطن؟

هو جيش موازٍ لخلق توازن للحركات المسلحة، وليس للقوات المسلحة، قدرنا أن هناك مجموعة كبيرة للجيوش التي تنتمي للحركات المسلحة وكانت بعيدة عن العاصمة والمدن، لكن اتفاقية جوبا أتاحت لها فرصة أن تتواجد داخل المدن والخرطوم والأرياف ومناطق تعدين الذهب وغيرها، ولذلك لابد من خلق قوات موازية.

• تقصد أن الوجود المسلح لم يعد حصرياً على القوات المسلحة؟

هذا هو السبب الأساسي لإنشاء كيان الوطن وحتى يكون لنا وضعنا الطبيعي، فهناك من جيش نفسه ووضع يده على مناطق ما كان يمكن أن يضعها لولا تسليحه واتفاقية جوبا.

• كيان الوطن يريد أن يضع يده على مناطق مثلما وضعت الحركات يدها على مناطق كمناطق التعدين والوزارات مثلاً ؟

نؤكد أن الغرض من كيان الوطن الموازنة التي تستوجب المقابلة، فإذا كان المنتمون للحركات المسلحة يستولون على الأراضي ومناجم الذهب وغيرها بمناطقنا، فمن باب أولى أن نقوم بحماية مناطقنا.

• والاستيلاء أيضاً على مناجم الذهب مثلاً ؟

عندما نضع أيدينا على مناطقنا فليس هذا استيلاء لأنها مناطقنا أصلاً، الحركات المسلحة هي التي جاءت ووضعت يدها واستولت.. فمثلاً إحدى الحركات أصبحت تحتل مناطق تعدين أهلي في نهر النيل والشمالية وغيرها، وعندما نقول إننا حركة موازية نرى أننا الأحق، وأن نكون نحن المعدنين الأساسيين .. علما بأن الأهالي الذين يقومون بالتعدين غير مسلحين.

• لكن بعد دخول الحركات المسلحة أصبحوا مسلحين، كيف يُفهم ذلك ؟

أعلنا أنه إذا أرادت الحكومة ألا تكون هناك جيوش في الشمال العريض عليها أن تُنهي تواجد الحركات المسلحة في الشمال العريض.

• اتهمك البعض بأنك سننت سُنة غير حميدة وهي تكوين الجيوش المناطقية؟

كان هناك آخرون يفكرون مثلنا، الغبن الذي أصاب الشماليين عموماً ليس مختصاً بجهة واحدة، لكن في كل المناطق وبدأت هذه (الفورة) تكوين الجيوش وكثرتها بسبب اتفاق جوبا وليس بسبب تكوين كيان الوطن، ربما جاء الكيان متأخراً.

• إذا تم دمج جيوش الحركات في جيش واحد، هل سيتم حل كيان الوطن؟

سنحل الكيان في اليوم الذي يُعلن فيه إما حل جميع الحركات المسلحة، أو رجوعها إلى قواعدها التي انطلقت منها في دارفور، نحن قوات مؤقتة تنتهي مدة صلاحيتها بانتهاء التواجد المسلح من غير القوات المسلحة في مناطقنا.

• ما رأيك في نظر البعض لتعدد الجيوش باعتباره مهدداً أمنياً؟

طبعاً يعتبر تعدد الجيوش مهدداً أمنياً، ولهذا كونا هذه القوات.. الذي أدهشنا هو كثرة الحركات المسلحة بالخرطوم، نحن ابناء الوسط والشمال، وغير راضين عن وجود الحركات الكثيفة في مناطقنا، ونحن في الشمال ليس لدينا حركة مسلحة، ونحن ضد الحركات المسلحة بمعنى أننا لا ندعم تكوين الجيوش، ونسعى بقدر الإمكان أن نكون قوة واحدة وليس جيوشاً مبعثرة.

• أين يوجد جيش كيان الوطن؟

موجود في عدد من المناطق وبقواته

• أين الوجود الحقيقي على الأرض مثلا؟

توجد قوات في أقصى جنوب النيل الأبيض، وهي قوات ليست جديدة مثل قوات السلام التي انضمت لنا ، وفي النيل الأزرق وفي شرق السودان وغيره.

• وماهي أسباب وجودكم في تلك المناطق، أم هو مجرد تمركز للقوات؟

مجرد تواجد لأننا لسنا ضد القوات المسلحة، ولا نقطع الطريق.. نحن لسنا حركة متمردة على الحكومة ، لأننا من أبناء الشمال العريض ولا يمكن أن نتمرد على حكومة الولاية ومواطنيها، نحن كما ذكرت حركة موازية للحركات المسلحة.

• إذا حدثت تفلتات من بعض الحركات المسلحة في مناطق في الشمال هل يمكن أن تتدخلوا بجيشكم ؟

التفلتات ضد من؟ بعض الحركات المسلحة أصبحت تتفلت على المواطنين في بعض المناطق وهذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا، وإذا تفلتت على الحكومة فالحكومة لها جيشها ويمكنها أن تحاربها ، لكن تفلتها وتعديها على مناطق بالشمال دعا البعض لتكوين حركات مقابلة لها.

• لم تجب على سؤالي هل حدوث مواجهات وارد؟

إذا تمردت بعض الحركات فإن تمردها سيكون ضد الحكومة، لكن إذا كان مثلما نراه الآن في استيلائها على بعض المناطق بالشمال فهذا عملنا نحن، وليس بالضرورة المقصود أن تحدث مواجهات معها، لكن المقصود أن تضع لنا الحكومة حساباً مثلما وضعت للحركات المسلحة ومنحتها مناصب تنفيذية وفق اتفاق جوبا، ولكن لابد من الحسم والمواجهة إذا دعا الأمر.

• إذن أنتم تطالبون بمنحكم مناصب تنفيذية؟

طبعاً.

• في الحكومة القادمة؟

عموماً وليس في الحكومة القادمة، نحن الآ ن نطالب بحقنا في حكومة مناطقنا، مثلا اتفاقية جوبا منحت الحركة الشعبية منصب الوالي في 3 ولايات، وكثير من الكوادر التي تعمل بها تنتمي للحركة ، بالتالي قنن لهم ما لا يستحقون حتى عندما كانت الحركة الشعبية تحارب لم تكن تتمتع بهذا التوسع، والأمر ينطبق علي ولايات دارفور وتم إقصاء المسالمين من (الكيكة)، نحن ليس بصدد أن نلقي نصيبنا في ثروة أو سلطة لكن مناطقنا، لماذا تُباع مناطقنا؟ المناطق يجب أن يحكمها أبناؤها ليحدث الرضا الشعبي.

• ماهي ردة فعلكم إذا لم يُمنح قيادات كيان الوطن مناصب في الحكومة القادمة ؟

حينها سيكون ضغطنا على الحكومة شعبياً، نحن نستخدم الدروع البشرية أكثر من العسكرية، ومطالبنا للحكومة تعتمد على أن الشعب يريد كذا وكذا.

• هل قوات كيان الوطن وعددها يدخل في باب المعلومات السرية ؟

هل يمكن أن أسألك عن كم تعداد الجيش السوداني الآن؟ لا تعلمين ولا غيرك، عندما كنت ناطقاً رسمياً ويسألونني عن تعداده لا أجيب، هناك معلومات لا يفصح عنها العسكريون أبداً، مثل أين القوة وعددها والذخيرة .

• حديثك هذا يعني ألا أسألك عن الأسلحة إذا كانت متطورة أم متطورة جدا جدا؟

يمكن أن تكون الإجابة عامة وأقول نعم نمتلك السلاح، لكن لا أفصح عنه حتى لا يوفر العدو السلاح المضاد ، لكن أرجع أقول إن لدينا قوات متطورة قادرة على ردع أي عدوان وتتصدى لأي اعتداء ، ونحن في كيان الوطن عسكريون، ونعلم ماهي المعلومات التي يمكن أن نحافظ عليها.

• لكن أحياناً يتم الحديث عن الجيوش والسلاح من باب الحرب النفسية ؟

نعم، يتم الإعلان عن القوة بصورة عامة، مثلا امريكا تتحدث عن قوتها بصورة عامة، ولا تتحدث عن أماكن تواجدها، وأنها داخل أمريكا أم أنها في الجزر البعيدة .