البرهان يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي تستضيفه الدوحة

الخرطوم: السوداني

تلقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الفترة 4 إلى 9 من مارس والذي يشارك فيه رؤساء الدول والحكومات، المقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيشِّكل المؤتمرُ فرصةً للبلدان الأقل نمواً للالتقاء ومناقشة تبني برنامج العمل التالي (2021-2030)، بناءً على الدروس المُستفادة من تنفيذ برنامج عمل إسطنبول السابق.

سيوفر مؤتمرُ الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً محفلًا لرؤساء الدول والحكومات من أجل التصدّي للتحديات الراهنة، والحصول على الدعم الدولي، وتعزيز الشراكات بهدف تحقيق التغيير التحولي القادر على معالجة أوجه عدم المساواة والتهميش طويلة الأمد وذلك من أجل التمكن من المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية المُستدامة.