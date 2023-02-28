الشرطة تعلن وفاة متظاهر وقالت إنّ المتظاهرين استخدموا العنف المفرط في مواجهة القوات بشرق النيل

الخرطوم: السوداني

أوضحت شرطة ولاية الخرطوم، أنه تم إبلاغها بوفاة أحد المتظاهرين بمستشفى شرق النيل، وأعلنت أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الوفاة بواسطة النيابة العامة.

وقالت الشرطة في بيان لها مساء اليوم: “خرجت مظاهرات في ولاية الخرطوم بمحليات أم درمان والخرطوم وبحري ومحلية شرق النيل، ولقد استخدم المتظاهرون عنفاً مفرطاً في مواجهة القوات العاملة في تأمين محلية شرق النيل، مستخدمة الغاز المسيل للدموع بالإضافة للحجارة والملتوف الحارق والزجاج والنبال والدروع، مما أدى إلى حرق ثلاثة دفارات للشرطة وإصابة عدد من قوات الشرطة إصابات متفاوتة”.