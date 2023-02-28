الشرطة: تابعنا الفيديو المُتداول بسقوط وإصابة متظاهر بتصرُّف أحد منسوبينا وتم اتّخاذ الإجراءات القانونيّة حياله فوراً

الخرطوم: السوداني

أصدرت الشرطة السودانية، بياناً قبل قليل، قالت فيه: “إنّ رئاسة قوات الشرطة تابعت ما تمّ خلال اليوم من أحداث صاحبت تنفيذ خُطة لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية للحراك المُعلن من تنسيقية لجان المُقاومة بولاية الخرطوم، خاصةً الفيديو المتداول بسقوط وإصابة متظاهر بتصرُّف أحد منسوبينا والذي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فوراً، وهو سلوكٌ شخصيٌّ وتصرُّفٌ مرفوضٌ ومخالفٌ لمُوجِّهاتنا بعدم التعقُّب أو المُطاردة أثناء تعامل القوات مع المتفلتين الذين يستغلون الحِراك لإحداث فوضى تقود إلى ما لا يُحمد عقباه”.

وأضافت الشرطة: “إننا نترحّم على القتيل وتعازينا لأهله وأسرته، ونعبر عن أسفنا لهذا الحادث المؤسف. كما تُدين رئاسة قوات الشرطة الاستهداف المُمنهج والمُستمر على مراكز الشرطة بولاية الخرطوم والذي توُِّج باعتداءات عنيفة على قواتنا نتجت عنه إصابات بالغة وخطيرة وإتلاف وحرق مركباتنا وآلياتنا بالملتوف والقنابل الحارقة والنبال والحديد المُصنّع (الخوازيق)، وهذا يُحقِّق رغبات وأمنيات الذين يسعون للفوضى والخراب وجرّ القوات للمواجهة”.

وزادت: “نؤكد التزامنا بإنفاذ القانون علينا وعلى الجميع لحفظ الأمن وحماية المُمتلكات وفق خُطط لجان أمن الولايات وتنفيذها بإشراف النيابة العامة”.