الصوارمي خالد سعد: البرهان وحميدتي صنعهما النظام السابق فكيف تأمرهم بالهيكلة؟

الخرطوم : وجدان طلحة

قال القائد العام لقوات كيان الوطن، الصوارمي خالد سعد، إنه ليس مسنوداً من أي جهة، وأن الجيش لم يسنده ولو بطلقة واحدة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة أو القوات النظامية عموماً لا يتفقون مع المدنيين في الهيكلة، خاصة أنهم ينظرون إلى أن قياداتها ينتمون للنظام السابق، وتساءل: “البرهان وحميدتي صنعهما النظام السابق فكيف تأمرهم بالهيكلة؟ يحلون نفسهم يعني؟”.

وقال الصوارمي في حوار لـ(السوداني)، الحركات المسلحة جاءت بقادتها ويقطنون بصورة مستديمة حول القيادة العامة ما الذي يمنعنا نحن من إعلان ميلاد كيان الوطن في الخرطوم إذا كان الآخرون يأتون من أصقاع السودان، ولهم حركات مسلحة وترفع الدوشكا والقرنوف على بعد أمتار من القيادة العامة ؟.