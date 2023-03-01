«التربية» بالخرطوم تلزم التعليم الخاص بالتقويم الدراسي

الخرطوم: السوداني

ألزم قرار لإدارة التعليم الخاص التابعة لوزارة التربية بولاية الخرطوم؛ أصدرته اليوم الثلاثاء، مدارس التعليم الخاص بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمنهج القومي والإنجليزي والأجنبي، بالتقويم الدراسي للعام 2022 – 2023م.

وخلال مؤتمر صحفي أقامته لجنة المعلمين في 15 فبراير طالبت وزارة التربية والتعليم بتعديل التقويم الحالي، ورفع موعد امتحانات الشهادة الثانوية إلى شهر سبتمبر المقبل، بدلاً عن مايو لتعويض فترة التوقف بسبب الإضراب وإكمال المقررات الدراسية.

ويحتج المعلمون بسبب تنصل وزارة المالية عن اتفاق توصلت إليه مع اللجنة في 25 يناير الماضي خلص إلى رفع الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% في موزانة 2023 وصرف البديل النقدي وبدل اللبس وإرجاء النقاش بشأن زيادة الأجور وأقر بمراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة في موازنة العام الجاري.

وعزت اللجنة دواعي القرار، بحسب بيان لها، لإعطاء فرصة للجنة التي كونها السيادي لإكمال مهامها وإبداء حسن النية من جانب المعلمين للمخدم، وتفهم لرأي المجتمع على مصير العام الدراسين. فيما كشفت عن تكليف لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه في كل الولايات.

وواجهت أكثر من 20 ألف مدرسة في السودان إمكانية التعطيل بسبب الإضرابات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.