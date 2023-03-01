زيادةٌ جديدة في التعرفة الشهرية للمياه بولاية الخرطوم

الخرطوم: ابتهاج متوكل

أعلنت هيئة مياه الخرطوم، عن زيادة التعرفة الشهرية للمياه، بواقع الفئة الثالثة (1000) جنيه والثانية (1500) جنيه، والأولى (5000) جنيه.

واطلعت (السوداني) على قرار زيادة تعرفة استهلاك المياه للقطاع السكني والتجاري والصناعي والدفع المقدم، وجاءت الزيادة على الفئة الخاصة 10 الآف جنيه، الشقة السكنية 3 الآف جنيه، الشقة المفروشة والتجارية والفندقية 10 الآف جنيه. اما القطاع التجاري والصناعي والدفع المقدم بلغ سعر المتر المكعب ٦٠٠ جنيه. أما التعرفة لشركات الكهرباء، الاتصالات، البترول، السفارات، البعثات الدبلوماسية، المنظمات، البنوك، بلغت 5 آلا جنيه للمتر المكعب. أما أجهزة الدولة بألفي جنيه للمتر المكعب.

والفئة الخاصة تشمل اي عقار له توصيلة(1) بوصة، تحتوي على حديقة أو أي عقار يوصف بأنه فيلا.

وأكدت الهيئة أن الزيادة اقتضتها تكلفة التشغيل العالية، واستمرارية خدمة المياه في الولاية، التي تتطلب موارد مالية ضخمة، لاستدامة الخدمة والارتقاء بها.

وقال مدير عام الهيئة محمد علي العجب في تعميم صحفي، إن الزيادة التي طرأت في التعرفة اقتضتها تكلفة التشغيل العالية، فضلاً عن تكلفة مدخلات صناعة المياه، ومواد التنقية والتعقيم، وقطع غيار المحطات، موضحاً أن التعرفة أُخضعت لمشاورات عديدة مع حكومة الولاية ومجلس السيادة إلى أن توصّلت للتعرفة التي طرحت اليوم.

وأضاف: “التعرفة الجديدة أقل بكثير من تكلفة إنتاج سعر المتر المكعب من المياه، والهيئة راعت الأوضاع الاقتصادية للمواطن، وكان لابد من زيادة التعرفة أو تتعثر الخدمة، لأن التعرفة بوضعها الحالي لا تفي بمتطلبات التشغيل الفعلية”.

وأشار إلى أن الهيئة رغم الزيادة في انتظار الدعم الاتحادي لتغطية العجز، وأوضح أن الهيئة بحاجة إلى موارد مالية ضخمة لتحسين خدمة المياه بالولاية.