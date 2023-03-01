خبراء اقتصاديون: إغلاق الطرق القومية يؤثر على الاقتصاد القومي

الخرطوم : السوداني

حذر الخبير الاقتصادي، محمد الناير، من إغلاق الطرق القومية والموانئ، وأشار إلى حجم الصادرات والواردات مع مصر والتبادل التجاري بين البلدين، في التسعة أشهر، حيث بلغت الصادرات (406) ملايين دولار، فيما بلغ حجم الواردات (542‪) مليون دولار، وأن الميزان التجاري سجل عجزاً في السودان من جملة حجم التبادل التجاري، وأنه إذا توقف الطريق، ستوقف حركة التجارة بين البلدين، وأشار الناير إلى أبرز الصادرات لمصر، حيث تم تصدير القطن بمبلغ (68.9) مليون دولار، والحيوانات الحية (148‪.8) مليون دولار، ولأول مرة يدخل الذهب في الصادرات بمبلغ (15) مليون دولار، وحب البطيخ (31.7) مليون دولار، واللحوم (16) مليون دولار، الفول السوداني (8) ملايين دولار، بينما بلغت أبرز الواردات من مصر، الكيماويات (121‪) مليون دولار ، والمواد الغذائية (76.5) مليون دولار، والقمح والدقيق (47.1) مليون دولارالسودان.

وأشار الناير خلال ورشة إغلاق الطرق القومية وتأثيرها علي الاقتصادي الوطني بمركز نبض السودان، أمس، إلى أن حجم الصادرات السودانية في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 202‪2م، (3.7) مليارات دولار، كما بلغ حجم الواردات (7.2) مليارات دولار، وبلغ حجم العجز التجاري (3.5) مليارات دولار، وبلغ حجم الصادرات إلى مصر (405‪.9) مليار دولار، وحجم الواردات (542‪.7) مليون دولار، وذلك عن طريق المعابر البرية.

من جانبه قال د.حمدان عثمان رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني، إن إغلاق الطرق مشكلة كييرة يتأثر بها كل السودانيين، وأضاف: “نحن دولة فقيرة رغم وجود الموارد، لكن المشكلة في السياسات التي اتخذتها الدولة في فترة الماضية”، داعياً الدولة للاهتمام بمطالب المواطنين لأنها مشروعة، والاهتمام بالإنسان باعتباره محور الطريق.

في السياق قال الخبير الاقتصادي، د.عبد العزيز الزبير باشا، إن الفترة الانتقالية مرهونة بمعاش الناس وهو الذي يؤدي إلى الاستقرار المجتمعي، وأن أي إغلاق للمعابر سيؤدي إلى كارثة، مشيراً إلى أنه لابد من تفعيل القوانين، وأن تلبي الدولة جميع المطالب.