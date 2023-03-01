افتتاح أسواق البيع المخفض بالفاشر

الخرطوم : ابتهاج متوكل

افتتحت المؤسسة التعاونية الوطنية، أمس، بمدينة الفاشر أسواق البيع المخفض.

وقال اللواء محمد أحمد الخضر، إن افتتاح السوق جاء مساهمة في تحقيق توازن واستقرار أسعار السلع بالأسواق، وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، موضحاً أن الأسواق تستمر فعالياتها لفترة أسبوع وأبوابها مفتوحة للجميع، مشيراً إلى طرح أجود أنواع السلع بتكلفة أقل للمواطنين كافة.

وأوضح اللواء عادل العبيد مدير المؤسسة التعاونية، أن افتتاح أسواق المؤسسة بالفاشر تأتي تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بتنفيذ أسواق بالولايات تخفيفاً لأعباء المعيشة عن العسكريين وأسرهم خاصة، والمواطنين عامة، وقال إن التجارب السابقة خارج العاصمة بدأت بشندي، وأنها وجدت تجاوباً كبيراً، مما حفز المؤسسة لتنفيذ أسواق المؤسسة في الدمازين، ونقل التجربة للفاشر، مؤكداً أن القافلة ستكون هدية من المؤسسة التعاونية للعسكريين وأسرهم وعموم المواطنين بالفاشر خدمة لهم، وتخفيفاً للأعباء المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، التي تعاني منها البلاد، وأضاف: “القافلة المكونة من ١٨ عربة تشتمل على كل السلع الأساسية والأدوات الكهربائية والأواني المنزلية وغيرها من السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مشيراً إلى تعميم التجربة في كل ولايات السودان، وذلك يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للمؤسسة .

واشتمل السوق على سلع غذائية، أجهزة كهربائية، أواني منزلية، ملبوسات وأحذية، والصابون والمنظفات وخضروات وفواكه وألبان، احتياجات مدرسية وملتزمات الزواج.