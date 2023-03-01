توقعات بندرة وزيادة في الفواكه بالأسواق

الخرطوم : عبير جعفر

توقع عدد من تجار الفواكه حدوث ندرة وزيادة في الأسعار، وقالوا إن هنالك زيادة حالياً بالأسواق لانتهاء الموسم.

قال تاجر فواكه بالخرطوم “٢”، أبكر حمزة، في حديثه لـ “السوداني” إن أي زيادة على السلع تنعكس سلباً على الندرة بزيادة في السعر وتراجع حجم العرض بالأسواق ، مشيرا إلى أن هنالك ركوداً وزيادة في الأسعار لدخول الموسم الصيفي، مبيناً أن سعر دستة البرتقال المستورد (١،٢٠٠) جنيه والمحلي (١٠٠٠) جنيه، وسعر دسته المانجو (٨٠٠) جنيه، والقريب فروت (١٠٠٠) جنيه للدستة، وسعر كيلو الجوافة (١٠٠٠) جنيه، متوقعاً زيادة وتراجع الطلب، وتأثر المستوردين من قرار رسم الوارد على الفاكهة.

أكد تاجر فواكه ببحري، الضو حامد، ارتفاع اسعار الفواكه بالأسواق، متوقعاً زيادة وندرة المعروض رغم اقتراب رمضان، مبيناً أن سعر دستة البرتقال المستورد (١،٢٠٠) جنيه، وسعر البرتقال المحلي (١٠٠٠) جنيه، وسعر كيلو الجوافة (١٠٠٠) جنيه، متوقعاً ندرة في الفواكه بالأسواق وزيادة في الأسعار.

وتوقع تاجر فاكهة بالخرطوم، الطاهر إبراهيم، ندرة في الفواكه وزيادة في الأسعار، مشيراً إلى أن زيادة رسم الوارد سينعكس على المستوردين، وتراجع حجم استيراد الفواكهة بالأسواق، وقال إن أي زيادة حكومية ستؤثر على استيراد الفواكهة وزيادة الأسعار بالأسواق وتراجع الطلب، مبيناً أن سعر دستة البرتقال المحلي (١٠٠٠) جنيه، أما سعر دستة القريب فروت (١٠٠٠) جنيه، متوقعاً زيادة في الأسعار بسبب زيادة الطلب لرمضان.