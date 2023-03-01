المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار  تزور السودان

الخرطوم: السوداني

في إطار الجهود المشتركة لترقية وتنمية الصادرات السودانية زار الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات (NAIFE) الاثنين الموافق 27 فبراير/ 2023م وفد من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، برئاسة أسامة القيسي، والوفد المرافق له، والتقى في مقر الوكالة رئيس مجلس إدارة الوكالة (المكلف)، الرشيد عبد الرحمن علي، وأعضاء المجلس، ومدير عام الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات المكلف، سلوى عثمان عبد النعيم، وممثلي الوكالة. وتناول اللقاء سبل التعاون لتعزيز العلاقة فيما يخدم أهداف قطاع الصادرات السودانية وأشار أسامة القيسي لجاهزية المؤسسة لتقديم التعاون للوكالة في سبيل استمرار وتعزيز العلاقة بين الطرفين.

وأمن الرشيد عبد الرحمن على أهمية تأمين حصائل الصادرات، ودورها في فتح أسواق جديدة بالخارج؛ كما أشارت سلوى عثمان عبد النعيم إلى الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة الإسلامية في مجال تقديم خدمات إعادة التأمين لحصائل الصادرات ضد المخاطر التجارية والسياسية التي لها الأثر الكبير في ترقية وزيادة الصادرات غير البترولية.

وأكد الطرفان ضرورة التنسيق وتجديد اتفاقية إعادة التأمين التي تؤطر العلاقة بين الطرفين لأجل تنمية الصادرات.