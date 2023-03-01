محلية دنقلا تتفقد سير العمل في مركز صحي التيتي الذي تنفذه مجموعة شركات معاوية البرير

تفقد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا عوض الكريم عبدالرحمن سير العمل في انشاء مركز صحي منطقة التيتي والذي تنفذه مجموعات شركات معاوية البرير ضمن مشروعات المسؤولية المجتمعية لمشروع ام او بي للإنتاج الزراعي والحيواني بالتيتي.

وكان في استقباله في المركز الصحي المهندس عبدالرحمن محمد أحمد مدير مشروع ام او بي للإنتاج الزراعي والحيواني ولجنة التغيير والخدمات بمنطقة التيتي وبعض رموز المنطقة.

وقال المدير التنفيذي للمحلية ان العمل في المركز يسير بصورة طيبة، مشيرا إلى الاتفاق الذي تم بين لجنة الخدمات وادارة المشروع لعمل جدولة لإكمال ما تبقى من أعمال مؤكدا إهتمام السيد الوالي بمتابعة أمر المركز الصحي حتى الإفتتاح.

الدكتور محمد أحمد صديق استشاري النساء والولادة ببريطانيا احد أعيان المنطقة قدم الشكر للحاج معاوية البرير لمبادرته بإنشاء المركز الصحي معلنا جاهزيتهم كأبناء التيتي في الحقل الطبي بالخارج للمساهمة الطبية في المشروع.

من جانبه قال يسري عثمان طه سكرتير لجنة التغيير والخدمات بالتيتي والناطق الرسمي بإسم اللجنة انه بالرغم من البط الذي لازم المرحلة السابقة في أعمال الانشاء إلا ان العمل يسير بصورة جيدة مقدما شكره للحاج معاوية البرير مشيرا إلى ان حاج معاوية أصبح احد أبناء التيتي بما قدمه من أعمال عظيمة في المنطقة.

وأضاف المهندس عبدالرحمن محمد أحمد مدير المشروع وهي الجهة المشرفة على التنفيذ انهم في غاية السعادة بما تحقق من أعمال حتى الان وان المركز الصحي سيخدم قرية التيتي والقرى المجاورة لها بالإضافة إلى الطريق القومي الذي يربط بين السودان وجمهورية مصر العربية، كما أن الحاج معاوية البرير قد تكرم بالتصديق بإنشاء مدرسة بجوار المركز الصحي وسيتم وضع حجر الأساس بالتزامن مع افتتاح المركز الصحي معلنا الإنتهاء من فتح طرق رئيسة بالقرية مشيرا للتعاون الايجابي بين إدارة المشروع ومواطني المنطقة.