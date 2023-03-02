تراجع طفيف في الدولار لـ(609) جنيهات بالموازي

الخرطوم : عبير جعفر

تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي في تداولات الأربعاء لـ(609) جنيهات للبيع.

وقال المتعاملون في حديثهم لـ(السوداني) إن هنالك تذبذباً في سعر الصرف بالأسواق، حيث بلغ سعر الدولار (٦٠٧) جنيهات للشراء، وسعر البيع (٦٠٩) جنيهات، أما سعر شراء الريال السعودي (١٦٠) جنيهاً، وسعر البيع (١٦١) جنيهاً، وسعر بيع الريال القطري (١٦٠) جنيهاً، وسعر الشراء (١٥٩) جنيهاً، اما سعر شراء الدرهم الإماراتي (١٥٧) جنيهاً وسعر البيع (١٦١) جنيهاً، وسعر شراء اليورو (٦٣٠) جنيهاً، وسعر البيع (٦٣٥) جنيهاً، وتوقع المتعاملون زيادة في الأسعار حال انتعش الطلب على العملات وضعف المعروض بالسوق.