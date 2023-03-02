بسبب ارتفاع الإعسار: استقالة عضو مجلس أمناء الزكاة بالقضارف

الخرطوم : رحاب فرينى

دفع عضو مجلس أمناء الزكاة بولاية القضارف، حامد عبد اللطيف، باستقالته من مجلس أمناء الزكاة بالولاية.

وبرر حامد سبب استقالته بزيادة نسبة إعسار المزارعين فى هذا العام، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن نسبة الاعسار هي الأعلى في هذا العام من الأعوام السابقة، وأن نسبة مصرف الغارمين قل بنسبة (50%).

وكشف عن أن هنالك مزارعين في هذا العام كانت حصيلة زكاتهم من (100) مليون إلى أكثر من (250) مليون جنيه، والآن تلاحقهم الديون والدائنون ، وتساءل حامد أين معهد علوم الزكاة من هذا؟

وقال حامد تم وضع خطة العام 2023م وطبقت منذ 30 يناير ولكنها لم توزع للأعضاء إلا يوم 25 فبراير، وكان بالإمكان توزيعها قبل ذلك التاريخ حتى يتمكن أعضاء المجلس من دراستها، مشيراً إلى مطالبتهم بالحوسبة منذ العام 2013م وإضافة ممثلين من المزارعين للمجلس، ولكن لم يستجب الديوان. وأكد حامد أن القطاع الزراعي بالولاية يمثل (94%) وهو أكبر مساهم في دافعي الزكاة، كاشفاً عن أن الزكاة حققت ربطاً لهذا العام بلغ (42) ترليون جنيه بزيادة (100%) من العام السابق، أي ضعيف العام السابق، كاشفاً عن نقص بند الغارمين من (5% ) إلى (2.5% )، وطالب بتمثيل كامل للمنتجين في مجلس الأمناء، إضافة إلى عضو من المرأة، وهيئة علماء الدين .