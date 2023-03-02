اتفاق بإخلاء طواحين الذهب وترحيل شركات الكرتة بأبوحمد

الخرطوم: السوداني

أوصت اللجنة المشتركة بين وزارة المعادن ولجنة لاية نهر النيل في اجتماع مشترك بإيقاف العمل باستخدام الزئبق تدريجياً في فترة أقصاها 6 أشهر بمنطقة الفداء بمحلية أبوحمد.

وضبط استخدام سيانيد الصوديوم في الشركات وفقاً للاشتراطات العالمية وتوجيهات الشركة السودانية للموارد المعدنية وسياسات المجلس الأعلى للبيئة بالولاية واعتماد مشاركة المجلس الأعلى للبيئة الولائي في حملات التفتيش الدورية والمفاجئة بجانب الشركة السودانية والقوات النظامية.

والتفتيش الدوري والمفاجئ بواسطة المجلس الأعلى للبيئة الولائي ومكتب الشركة السودانية وتفعيل وتمويل صندوق البيئة، وترحيل سوق الطواحين ابوحمد في فترة اقصاها اربعة أشهر اعتباراً من 1 مارس مع إخلائه من الكرته تماماً وإيقاف دخول الحجر للسوق قبل أو في الأول من أبريل المقبل، وترحيل شركات معالجة الكرتة الموجودة وتطهير الموقع في فترة أقصاها نهاية العام الجاري، وتكوين لجنة بمشاركة المجلس الأعلى للبيئة الولائي والشركة السودانية والجهات ذات الصلة لاختيارمواقع بديلة للأسواق، ومخاطبة وزير المالية عبر ديوان الحكم المحلي لتخصيص نسبة للمعالجات البيئية.