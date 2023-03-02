لجنة المعلمين تطالب باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة امين عام حكومة ولاية الجزيرة للإساءة للمعلمين 

ودمدني – عمران الجميعابي

دفعت لجنة المعلمين الموحدة بولاية الجزيرة بشكوى رسمية في مواجهة امين عام حكومة ولاية الجزيرة لوالي الجزيرة المكلف، بسبب توجيه أمين عام حكومة ولاية الجزيرة مصطفى دفع الله إساءة بالغة للمعلمين وتهديدهم بالتأديب باستغلال أحكام وقوانين الخدمة المدنية، وطالبت بالتحقيق مع أمين عام الحكومة واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته والتوجيه بصرف مستحقات المعلمين بصورة عاجلة.

وأوضحت مذكرة الشكوى المُوجّهة لوالي الجزيرة المكلف تحصلت عليها (السوداني) في إطار مطالب المعلمين بصرف مستحقاتهم المتمثلة في فروقات الهيكل الراتبي والترقيات، رفض امين عام حكومة ولاية الجزيرة مصطفى دفع الله الاستماع للمطالب، فضلاً عن توجيهه لإساءة بالغة للمعلمين وتهديدهم بالتأديب باستغلال أحكام وقوانين الخدمة المدنية.

وأشارت اللجنة إلى أن سياسة ولاية الجزيرة في التعامل مع مستحقات المعلمين وتحويلها لبنود صرف أخرى يخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، ولفتت إلى تضرر المعلمين في حبس مستحقاتهم القانونية دون وجه حق بفعل وسياسة أمانة حكومة الولاية وما قام به أمين عام حكومة الولاية يخل بواجبات الوظيفة ويتعارض معها، وطالبت اللجنة والي الجزيرة المكلف باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته وردّ الاعتبار لقبيلة المعلمين.