البرهان: المؤسسة العسكرية سوف تلتزم بالاتفاق الإطاري والشعب هو مَن عَزلَ المؤتمر الوطني ونحن رهن إرادة الشعب

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن هناك مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل بقُرب التوصُّل إلى توافق وتشكيل حكومة مدنية تهيئ المناخ لإجراء الانتخابات.

وأشار في حوار مع صحيفة (الشرق) القطرية إلى أن السودان يُواجه تحديات كبيرة، ويمر بمرحلة انتقالية استثنائية، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية سوف تلتزم بالاتفاق الإطاري، وسوف تدعم عملية التحول الديمقراطي المنشود وخروجها من المشهد السياسي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لإقامة هذه الانتخابات، مكتفياً بالقول “بعد انقضاء الفترة الانتقالية سيتم تحديد الانتخابات”، رافضاً في الوقت نفسه أي تدخلات إقليمية أو دولية في الشأن السوداني.

ورداً على سؤال حول إبعاد كل الإسلاميين عن العملية السياسية، قال البرهان: “ليس هناك حِجرٌ على أي تنظيم سياسي خلال الفترة الانتقالية إلا المؤتمر الوطني، والذي اتفق الجميع على إقصائه.. والشعب هو مَن عزل المؤتمر الوطني ونحن رهن إرادة الشعب السوداني”، مشيراً إلى أنهم مع تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، ولكن وفق القانون والإجراءات السليمة.