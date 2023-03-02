أسر المفقودين: بدء إجراءات دخول الفريق الأرجنتيني للبلاد لتشريح الجثامين المتكدسة بكافة مشارح البلاد

الخرطوم: السوداني

أعلن المستشار القانوني لأسر المفقودين، عثمان البصري، عن بدء إجراءات دخول الفريق الأرجنتيني للبلاد لتشريح الجثامين المتكدسة بكافة مشارح البلاد.

وقال البصري في تصريحات صحفية، إن تجمع أسر المفقودين وحملة دفن بلا عدالة ضياعٌ للمفقودين، توصّلت مع النائب العام ووكالات الأمم المتحدة وبعض الجهات المهتمة بقضية تكدس الجثامين بالمشارح إلى ضرورة إحضار الفريق الأرجنتيني للسودان للقيام بمهمة تشريح الجثث وكتابة التقارير ومواراة الجثامين الثرى وفقاً للبروتوكولات العالمية المعروفة.

وكشف البصري، عن تواصلهم مع الفريق الأرجنتيني الذي رحب بقبوله القيام بمهمة التشريح، مشيراً إلى أنهم في تجمع أسر المفقودين وحملة دفن بلا عدالة ضياعٌ لحقوق المفقودين، وبالتنسيق مع مكتب النائب العام، تمّ إرسال قائمة بأسماء الخبراء وجوازاتهم وهم حوالي 36، إلى وزارة الخارجية السودانية لتسريع إجراءات دخول الفريق للبلاد لدفن الجثامين المتكدسة بالمشارح وفقاً للبرتوكولات العالمية، حفاظاً لحقوقهم وصون كرامتهم الإنسانية.