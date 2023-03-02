تدشين أكبر خطة في تاريخ رئاسة الحرمين الشريفين لموسم رمضان.. السديس: جاهزون لخدمة 3 ملايين معتمر

مكة المكرمة: متابعات

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ د. عبد الرحمن السديس، اليوم عن أكبر خطة تشغيلية لشهر رمضان المبارك، في تاريخ رئاسة الحرمين، بعد عودة موسم شهر رمضان إلى سابق عهده قبيل جائحة كورونا، وتميزت الخطة بتنويع وتكثيف المبادرات والبرامج والخدمات لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار واعطاء اولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف وتسخير ١٢ الف موظف لخدمة القاصدين على مدار الساعة لخدمة ٣ ملايين قاصد وتعضيد التقنية الذكية.

وكشف السديس خلال اطلاقه للخطة، ان مشروعات الحرمين الشريفين في مراحلها الأخيرة مؤكدا ان خدمة الضيف في هذا الموسم ستكون من الوصول الى الحصول. وتابع قائلا: “لا يمكن التنازل عن الجودة والابداع والتحفيز، معلنا ان مشروع الحرم الذكي في مفاصله الاخيرة”.

واوضح السديس ان خطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك تركز على الضيف كمحور رئيسي كونه والعناية باحتياجاته والاهتمام برحلة المعتمر والمصلي والزائر من وصولهم للساحات الخارجية، وتقديم الخدمات لهم في المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف، والصلاة في الروضة الشريفة فضلا عن المراقبة والحوكمة لكافة الخدمات المقدمة، والتدقيق والجودة لتقديم أرقى الخدمات لزوار في الحرمين والتكامل والتنسيق مع كافة القطاعات ذات العلاقة والاهتمام برحلة المعتمر والمصلي والزائر منذ وصولهم.

وشدد على ان خدمة القاصدين والزوار شرف للقيادة والشعب السعودي مؤكدا ان المملكة حريصة على تكريس قيم التسامح والوسطية والاعتدال.

وفق ماذكره السديس فان القطاع النسائي سيطرح خلا شهر رمضان أكثر من (23) مبادرة وضعت بدقة متناهية واتساق مع موسم رمضان المبارك لهذا العام لتغطي كافة الجوانب وصولًا إلى رسالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السامية لتقديم كل مامن شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما مع آليات تنفيذها بما يكفل نجاحها ويحقق أهدافها تعزيزًا لجهود المرأة وتفعيل دورها الريادي في تلبية احتياجات قاصدات وزائرات بيت الله الحرام خلال الموسم المبارك.

التموضع الميداني والمحاسبة

واضاف الرئيس العام ان الخطةً الرمضانية التشغيلية تتمحور في التموضع الميداني والمحاسبة على التقصير وتكثيف للأعمال وتوفر البيئة الصحية الآمنة و الصحية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتنويع المبادرات والبرامج، وتعزيز مكامن القوة والتعامل الأمثل بالتقنية الذكية لخدمة أكبر عدد من العمار والزوار والقاصدين والتوسع بالعمل بكافة الطاقة البشرية عبر تعظيم الشراكة التكاتف مع شركاء النجاح للإسهام للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين حتى يؤدي مناسكه بيسر وسهولة، في بيئة إيمانية خاشعة صحية، فضلا عن استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي ورقمنة البرامج وتسخير التطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات خدمةً للقاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم.

واشار الرئيس العام ان الرئاسة ستسخر كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وكافة كوادر الرئاسة من ذوي الكفاءة والتأهيل العالي لخدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك مراعاة توزيع الورديات مراعاة للكثافة المتوقعة، حيث سيتم زيادة عدد الموظفين خلال الورديات التي تقام فيها صلاة التراويح والقيام.

وستتضمن الخطة بحسب السديس، طرح العشرات من المبادرات الانسانية المعنية بأنسنة الخدمات وتعظيم المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة وتعضيد عمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة بغسل وتعقيم كامل المسجد الحرام إلى عشر مرات يوميا عدا الغسلات الاحتياطية.

معايير الوصول الشامل للحرم

واضاف السديس ان الرئاسة ستنفذ مبادرة معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه لتمكين كافة المستخدمين من الحجاج والمعتمرين والزائرين والعاملين وغيرهم سواءً كانوا من الأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة أو المؤقتة أو كبار السن أو الأشخاص ذوي الحالات المرضية المختلفة.