بدء محاكمة فرد بالمخابرات متهمًا بقتل نجل المدير التنفيذي لشركة سوداني

الخرطوم : آيات فضل

بدأت بمحكمة الامتداد ، أمس الخميس ، أولى جلسات محاكمة أحد أفراد جهاز المخابرات العامة ، المتهم بقتل محمد مجدي طه الابن الوحيد للمدير التنفيذي لشركة سوداني.

وقرر قاضي المحكمة ، الحسن النوش ، تأجيل الجلسة حتى السبت القادم ، بعد ان تقدم محامي الدفاع بطلب للمحكمة بتأجيل الجلسة حتى يتمكن من الاطلاع على محضر القضية لأنه تم توكيله بالترافع عن المتهم امس الأول الاربعاء

وكان جهاز المخابرات العامة قد رفع الحصانة عن المتهم وسلمه للشرطة بعد تدوين بلاغ بالرقم 1780 تحت المادة 130 من القانون الجنائي (القتل العمد)

ولقي محمد مجدي محمد عبدالله طه (21) عامًا مصرعه في الساعات الاولى من صباح الجمعة 12 اغسطس 2022 ، إثر تعرضه لإطلاق نار من أحد أفراد حراسة نادي النيل العالمي الذي يتبع للمخابرات.

وكان القتيل قد عاد لقضاء الاجازة مع اسرته قادمًا من الولايات المتحدة الامريكية حيث يدرس في جامعة ماساتشوستس للتقنية MIT المصنفة بانها من أفضل الجامعات على مستوى العالم ، وكان من المفترض ان يعود الى امريكا بعد يومين من الحادثة .

وفي نوفمبر الماضي احتفى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الامريكية ، بسيرة طالبه الجامعي الراحل محمد مجدي طه الذي وصفه بأنه كان شغوفًا بقضايا العدالة الاجتماعية ولديه حب عميق لوطنه وعائلته ، إلى جانب ميوله لكتابة ودراسة الشعر.

وقال المعهد انه سيتم وضع لوحة جدارية لحياته في الحرم الجامعي. كما ابتكرت عائلتة وأصدقاؤه المقربون منحة دراسية لتكريم إرثه في مساعدة الآخرين وبناء المجتمع. تهدف المنحة إلى دعم الطلاب الذين يرغبون في دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون في الولايات المتحدة.