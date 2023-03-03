الإفراج عن كمال عبداللطيف بالضمان

الخرطوم: السوداني

أفرجت المحكمة عن وزير المعادن الأسبق والقيادي بالمؤتمر الوطني كمال عبداللطيف بالضمان في قضية خلية الأمن الشعبي التي يمثل فيها (27) متهمًا من عسكريين ومدنيين.

وجاء قرار المحكمة في جلستها التي عُقدت أمس الخميس، برئاسة القاضي محمد يعقوب قاضي المحكمة العامة بمعهد العلوم القضائية.

وبنت قرار الإفراج عن المتهم الثالث عشر كمال عبد اللطيف بالضمان، وذلك بعد براءته من محاكمة أخرى متعلقة بالقضية المعروفة بـ “خط هيثرو”.

وبعد براءته من المحاكمة المتعلقة بقضية “خط هيثرو” طلب من إدارة السجن إطلاق سراحه، ولكن إدارة السجن رفضت ذلك على أساس أنه لا يوجد لديها ما يفيد، انه مطلق السراح في قضية الخلية الإرهابية.