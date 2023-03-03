توصية بفتح المعابر بين إقليمي النيل الأزرق وبني شنقول

الخرطوم: السوداني

دعت توصيات اللجنة الأمنية المشتركة لمؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية بين إقليمي النيل الأزرق وإقليم بني شنقول قمز الإثيوبي إلى ضرورة التعاون الأمني وفتح المعابر ودعم العودة الطوعية إلى جانب تبادل المعلومات وتشكيل اللجان الأمنية والعسكرية المشتركة.

وتضمنت توصيات اللجنة الاقتصادية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية عددًا من القضايا الخاصة بتعزيز التعاون وإنشاء منطقة تجارة تفضيلية وتكوين لجان فنية اقتصادية مشتركة وتشجيع الدراسات الاقتصادية وتفعيل البروتوكولات في المجال الجمركي والمقاييس والمواصفات والحجر الزراعي وحماية البيئة وتنفيذ بعض المشروعات التسويقية بين القطاعين العام والخاص.

ودعت توصيات اللجنة المجتمعية والإعلام إلى ضرورة تعزيز الصحة وتكوين الآليات المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والزيارات وإنشاء وتطوير مراكز الدراسات والبحوث المشتركة في مجال تطوير التعليم وإيجاد الشراكة بين مفوضية العودة الطوعية بالإقليم مع المؤسسات التي تعمل على رعاية اللاجئين بالبلدين