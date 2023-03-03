المالية تُسدد مبالغ تسيير مراكز غسيل الكلى بالعاصمة والولايات

الخرطوم: السوداني

أعلنت مساعد المدير العام للمركز القومي لأمراض وجراحة الكلى د. نجاة السر دبلوك، سداد وزارة المالية والاقتصاد الوطني لمبالغ تسيير مراكز الكلى بكل ولايات السودان لشهري يناير وفبراير وأكدت على الدور الكبير للمالية في دعم البرنامج.

وأكدت دبلوك في تصريحات صحفية، استمرار الدعم بصورة منتظمة حتى يتلقى المرضى العلاج، وقطعت باهتمام الحكومة بالبرنامج وكذلك عدد من المانحين، مشيرة لجهود المركز في معالجة أوضاع المرضى وتوفير مراكز الغسيل في ولايات السودان.

ونوهت إلى أن دعم مراكز الكلى يهدف إلى تعزيز منظومة العمل الصحي بالولايات.

وأوضحت أن بالسودان 104 مراكز للغسيل ويتلقى العلاج بها أكثر من 8000 مريض.