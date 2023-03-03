السُّودانيون يحتفلون بيوم التأسيس السعودي مع سفير خادم الحرمين الشريفين علي بن جعفر

ضاحية حطاب: السوداني

العلاقات السودانية السعودية، بكل تاريخها الممتد منذ القدم، تجلّت مساء أمس في لوحة بهية زاهية، رُسمت بريشة أواصر الإخاء ومداد الحب، في الاحتفال الأسطوري الذي أقامه صاحب السعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان، علي بن حسن جعفر، بضاحية حطاب بمزرعة الثريا الفاخرة، بمناسبة يوم التأسيس السعودي؛ الذي يصادف مرور ثلاثة قرون على تأسيس الدولة السعودية.

استفتاءٌ حقيقيٌّ

الحفل كان بمثابة استفتاء حقيقي لمكانة سفير المحبة علي بن حسن جعفر، الذي عُرف بتواصله مع مختلف مكونات الشعب السوداني بكل مودة وحب واحترام، باذلاً كل ما في وسعه من أجل صنع السلام في البلاد، وتقديم العون بكل أريحية لمنكوبي الفيضانات والأمطار بمختلف الولايات، وإيصال مساعدات ودعم القيادة السعودية للمتضررين.

ابن جعفر نجح في جمع مختلف ألوان الطيف السوداني، في حفل يوم التأسيس السعودي، فأهل الطرق الصوفية وأنصار السنة تجمعهم طاولة واحدة، والحرية والتغيير (الأصل) والحرية والتغيير (ب) في أحاديث ودية، وكأنما ليس بينهما معارك سياسية طاحنة – فترى عرمان ومناوي في عناق ودي وحديث ضاحك – والعسكريون والسياسيون في مناقشات هامسة لا تتبيّن فحواها؛ فها هو رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر يمسك بكلتا يديه مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد مفضل، ويحدثه مطولاً، ومفضل يصغي باهتمام بالغ مع بسمات أحياناً. طاولة أخرى كانت تجمع بين وزيرة الخارجية السابقة د. مريم الصادق المهدي وناظر قبيلة الهدندوة تِرِك.

مُخبرو الصحافة ومُراسلو القنوات، أثناء أحاديثهم الجانبية في الحفل، يقول قائِلُهم: (الجماعة ديل طالما أصحاب وأحباب كده، ياخ يوقعوا على الاتفاق النهائي ويريحوا الشعب التعبان ده، ويريحونا معاهم من رهق حربهم دي).

كرنفال عالمي

شكّل سفراء البعثات الدبلوماسية والقنصليات والملحقيات الأجنبية بالسودان، حضوراً كاملاً من مختلف قارات العالم، مرتدين الزي القومي؛ لتصبح ساحة الحفل – التي ضمت ما لا يقل عن ألفي شخص – عبارة عن كرنفال عالمي يضم مختلف الجنسيات واللغات والسحنات والأديان.

السودان يهنئ المملكة

ضيف شرف الحفل، عضو مجلس السيادة الانتقالي، الطاهر حجر، ممثلاً لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، نقل تهاني السودان للمملكة العربية السعودية بيوم التأسيس، مشيداً بالعلاقات السودانية السعودية ومصداقية مواقف المملكة المساندة للسودان في كل المنابر الإقليمية والعالمية. وقال حجر في كلمته: “الاحتفال بيوم التأسيس هو احتفالٌ بتاريخ كبير وحاضر مشرق للمملكة العربية السعودية، التي تلعب دوراً كبيراً في كل العالم من أجل تحقيق السلام والنماء والتقدم بفضل القيادة السعودية وحكمتها الرشيدة”.

حجر أكد أن السعودية دوماً كانت حاضرة منذ الخليقة، فقد حفظها المولى عز وجل وحفظ لها تاريخها منذ البعثة النبوية الشريفة، مضيفاً: “لقد اصطفاها الله، فكانت مهبط الرسالة السماوية المحمدية المقدسة، والمملكة عُرفت بتاريخها الثقافي العريق المعلوم للجميع”.

يوم بدينا

السفير علي بن حسن جعفر، تقدم بالشكر والعرفان لجميع من شارك في الحفل، وقال ما بين السعودية والسودان روابط دين ودم وجوار وتاريخ طويل مشترك، وأكد على أزلية العلاقة الرسمية والشعبية بين البلدين، وأوضح أن المملكة تقف دوماً مع السودان، وتمنى أن يتجاوز ظروفه الراهنة ليعود كما كان علماً يرفرف عالياً بين الأمم.

وأكد السفير في كلمته، أن ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس محمد بن سعود، هي ذكرى عظيمة وتاريخية، فهو يومٌ للصمود وقهرٌ للتحديات وهو احتفال لكل من قدم للوطن وللملوك السابقين لما قدموه. وقال: “يوم بدينا في ظل إنجازات حضارية تحققت في ظل تحديات وقهر للمستحيل والوعي والتفوق والريادة في الشدة كما في الرخاء، وهو عامٌ من عمر مسيرة مشرقة رسم معالمها الملك المؤسس وعزّزها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ليصنعوا تاريخاً من العزيمة والإصرار ليبقى الوطن مفخرةً تقتدي بها الأجيال”.

التراث السعودي

حرصت أسرة السفارة السعودية بالخرطوم أن تخرج احتفال يوم التأسيس في حُلة باهية، فزينته بالتراث السعودي الأصيل بمختلف حقبه، فكانت اللوحات والطقوس والزي والموسيقى والأغاني والأكل، سعودية بحتة، جمعت بين التاريخ والحاضر والمستقبل المُشرق.