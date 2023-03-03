البرهان يتوجه إلى الدوحة

الخرطوم: السوداني

توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعني بالدول الأقل نمواً في العالم، الذي تستضيفه دوله قطر في الفترة من 5 إلى 9 مارس.

ويرافق رئيس مجلس السيادة ووزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ووزير المالية المكلف جبريل إبراهيم.

ومن المتوقع ان يخاطب رئيس مجلس السيادة القمة الخامسة للدول الاقل نمواً، ويلتقي برؤساء بعض الدول المشاركين في القمة، لمناقشة القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

ويناقش المؤتمر الذي يعقد كل عشر سنوات، مخرجات مؤتمر إستنبول الذي عقد في العام ٢٠١١، بجانب بحث آثار الحرب الأوكرانية الروسية وعقد شراكات اقتصادية تنموية بين الدول النامية ودول الجنوب في مجالات التعليم والصحة ومكافحة الفقر.

ويعقد المؤتمر الخامس للأمم المتحدة للدول الاقل نمواً وسط مشاركة واسعة من رؤساء وقادة حكومات 46 دولة تمثل البلدان الأقل نموا، ومنظمات وهيئات إقتصادية وإستثمارية تمثل القطاع الخاص ورجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني.

يذكر ان مؤتمر الدوحة يمثل خارطة طريق للمجتمع الدولي لمساعدة أقل البلدان نمواً في العالم، لتحقيق تعافي من الأزمات الحالية وتسريع تقدمها نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.