حريق بدونكي دريسة بنيالا يتسبّب في وفاة (5) أطفال وحرق مدارس ومحاصيل المُواطنين

نيالا: محجوب حسون

شَبّ حَريقٌ بمنطقة دونكي دريسة بمحلية السلام، التي تبعد حوالي (45) كيلو متراً جنوب نيالا، وتسبّب في وفاة عدد من الأطفال وحرق أكثر من (400) منزل بالكامل.

وطالب أعيان وقيادات المنطقة في حديث لـ(السوداني)، بالتدخل العاجل والسريع من حكومة الولاية والمركز والمنظمات الإنسانية، لجهة أنّ الأوضاع باتت صعبة للغاية، لا سيّما وأنّ المُواطنين الآن بلا مأوى وغذاء، وقد فقدوا كل مدخراتهم وممتلكاتهم من محاصيل زراعية وغيرها.

وأكّدت مصادر مطلعة من المنطقة أنّ الحريق تسبب في وفاة (5) أطفال وحرق مدارس بالمنطقة. يُذكر أنّ المنطقة تفتقد عربة لإطفاء الحرائق.