وفاة السفير ماجد يوسف

الخرطوم: السوداني

توفي أمس بالعاصمة السنغالية داكار، المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية والمالية لوزارة الخارجية – الصحفي السابق – السفير ماجد يوسف يحيى، حيث كان في مهمة عمل رسمية، مكلف بها من وزارة الخارجية.

عرف الراحل بطيب المعشر وحسن الخلق. وعمل بالعديد من سفارات السودان بالخارج “نيروبي، هراري، جدة، بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وسفيراً في إريتريا”. كما عمل صحفياً قبل التحاقه بالسلك الدبلوماسي.

ونعت وزارة الخارجية في بيان لها في الساعات الأولى من صباح اليوم الراحل وعددت مآثره الحميدة وخصاله الطيبة. حيث عمل الفقيد بالوزارة لثلاثة عقود.

رئيس التحرير وأسرة (السوداني) يسألون الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويجعله في عليين ويلهم أولاده واحفاده وأهله وجيرانه وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

{وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَیۡءࣲ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصࣲ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَ ٰ⁠لِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَ ٰ⁠تِ وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِینَ * ٱلَّذِینَ إِذَاۤ أَصَـٰبَتۡهُم مُّصِیبَةࣱ قَالُوۤا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}

صدق الله العظيم